Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 6 мая

Ресурса не будет с 9:00 до 17:00 по адресам: Грибоедова 18, 22, 22 корп.1; Есенина 22, 5; Затинная 5, 7, 9, 11, 21, 23, 23а, 24, 26а, 26 корп.1, 28. Военных автомобилистов 4,8,12; Михайловское шоссе 234 корп.1, 236 а, 236 б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2; Михайловское шоссе частный сектор с 232 по 266 (четная сторона); Военных автомобилистов 3 — АО «Рязань хлеб» (хлебозавод № 5).