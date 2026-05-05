Рязанцев предупредили о сохранении угрозы беспилотной атаки

Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 00:11 5 мая. В 06:47 жителей региона предупредили о ее сохранении. Ранее губернатор Малков сообщил о сбитых над Рязанской областью БПЛА.