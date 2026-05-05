Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в январе молодого человека

27-летнего Сергея Петренко ищут с 6 января 2026 года в Костроме и Белгородской области. Волонтеры отмечают, что он может находиться в Рязани и области. Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие. Одежда: неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.