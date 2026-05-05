Рязань вошла в топ городов с самыми низкими зарплатными ожиданиями. Об этом сообщает исследование Финуниверситета РФ.

Согласно исследованию, самые высокие средние значения желаемых зарплат во Владикавказе (211 тыс. руб. в месяц), Новокузнецке (207), Мурманске (206), Кургане (203), Сочи (197), Стерлитамаке (196), Ростове-на-Дону и Москве (по 196 тыс. руб. в мес.), Липецке (195) и Чите (194 тыс. руб. в мес.).

Самые низкие зарплатные ожидания в Махачкале (144 тыс. руб. в мес.), Ульяновске (143), Рязани (142), Владимире (141), Пенза (139), Красноярске (138), Кемерове и Ставрополе (по 134 тыс. руб. в мес.), Архангельске (126), Костроме (111 тыс. руб. в мес.).