Россиян предупредили о новой схеме мошенников в соцсетях

Согласно новой схеме, аферисты представляются специалистами, которые меняют замки и ключи домофонов в подъезде. Жертву убеждают в том, что первое время нужно ходить по специальному коду. В этот момент в мессенджер приходит уведомление с кодом, который мошенники просят продиктовать. Аферисты уверяют, что эти цифры являются сгенерированным пин-кодом для доступа в подъезд, а на самом деле — это системное уведомление мессенджера для авторизации на новом устройстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

