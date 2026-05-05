Проезд по мосту на Северной окружной в ночь на 6 мая закрывать не будут

Ранее запланированные работы по техническому обслуживанию моста через реку Трубеж (с 23:00 5 мая до 05:00 6 мая 2026 года) проводиться не будут. Весь объём работ выполнен в первый день перекрытия, в ночь на 5 мая.