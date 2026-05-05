Прибыль рязанских предприятий выросла на 3,3% за два месяца

В Рязанской области по итогам января-февраля 2026 года сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата. Совокупная прибыль предприятий составила 17,3 млрд рублей. Основной вклад внесли обрабатывающие производства — 43,9%, строительство — 13,2%, сельское хозяйство — 11,9%, а также оптовая и розничная торговля с ремонтом автотранспорта — 11,1%.

В регионе насчитывается 302 прибыльные организации.

Общий объем убытков составил 3,7 млрд рублей.