«КамАЗ» в 2027 году выпустит опытную партию БТР

Как сообщает «Ведомости» со ссылкой на встречу главы «КамАЗа» Сергея Когогина с президентом Владимиром Путиным, компания займется самостоятельной заменой устаревшего бронетранспортера. По словам Когогина, в 2026 году новая машина будет «поднята» и начнутся ее испытания, а опытно-промышленную партию БТР планируется выпустить в 2027-м. Путин одобрил эту инициативу.

Кроме того, на встрече обсуждались импортозамещение, новые грузовики серии К5, развитие военной линейки, соцподдержка сотрудников и гуманитарная миссия в зоне спецоперации.

