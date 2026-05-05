Госдума в мае рассмотрит новые меры против мошенников

Госдума планирует в мае рассмотреть пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством. Об этом в своих соцсетях заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Среди предлагаемых мер — обязательная маркировка международных звонков, чтобы абоненты видели, что вызов поступает из-за границы. Также депутаты обсудят введение детских сим-карт с дополнительной защитой и изменение порядка восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» — только с использованием доверенных способов.

По словам Володина, новые нормы должны усилить защиту граждан от действий мошенников.