Эксперт объяснила, могут ли россиян уволить за токсичность

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева объяснила, могут ли россиян уволить за токсичность. Об этом она 5 мая сообщила РИА Новости.

По словам эксперта, уволить работника исключительно за токсичность в России нельзя, поскольку такой формулировки нет в Трудовом кодексе.

Однако это может стать основанием. Например, если токсичное поведение выражается в конкретных нарушениях, предусмотренных законодательством: прогул, пребывание в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.

Рогалева уточнила, что увольнение требует строгого соблюдения процедуры и документального подтверждения нарушений.

«Если работодатель просто скажет сотруднику „ты уволен за токсичность“, суд почти гарантированно восстановит его на работе и обяжет выплатить средний заработок за время вынужденного прогула», — заключила эксперт.