Депутаты предложили вдвое повысить штрафы за овербукинг и платить пассажирам 50% от суммы

В Госдуме хотят увеличить штрафы авиакомпаниям за овербукинг до 50-100 тыс. руб. (сейчас до 30-50 тыс.), считать штраф за каждого отказанного пассажира и отдавать пострадавшему 50% от этой суммы. Компенсацию предлагают выплачивать автоматически в течение 10 дней, не лишая права на возврат билета и дополнительных убытков.

