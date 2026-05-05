Число самозанятых в России выросло на 26,8%

Количество самозанятых в России за 2025 год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. По информации ФНС, число граждан на этом налоговом режиме выросло на 26,8% — до 15,4 млн. Для сравнения, в конце 2024 года в стране насчитывалось более 12 миллионов самозанятых.

Режим налога на профессиональный доход действует в России в рамках эксперимента до 31 декабря 2028 года. Он позволяет гражданам с доходом до 2,4 млн рублей в год вести деятельность легально через специальное приложение, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без необходимости сдавать отчетность.