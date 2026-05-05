Аналитика ВТБ: интерес к непрофильным банковским активам вырос

Россияне стали чаще покупать автомобили и недвижимость, которые находятся в собственности у банков. Основные причины — интерес к подержанным авто и вторичному жилью благодаря сниженной цене и возможности купить актив у надежного продавца без дополнительных затрат на риелторов и посредников. Статистику представил ВТБ. Наиболее заметный рост наблюдается в сегменте автомобилей. По итогам первого квартала 2026 года количество сделок по продаже автомобилей в сервисе «КомиссиON» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж — в 3,5 раза.

Наиболее заметный рост наблюдается в сегменте автомобилей. По итогам первого квартала 2026 года количество сделок по продаже автомобилей в сервисе «КомиссиON» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж — в 3,5 раза. Средняя сумма залогового авто составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

В сегменте недвижимости рост оказался более умеренным. Число сделок увеличилось на 50%, а объем продаж — на 44%. При этом, несмотря на рост числа объявлений на 60%, количество просмотров незначительно снизилось. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале составил 5,3 млн рублей, что всего на 3% выше, чем в прошлом году.

«Для клиентов сегодня особенно важно выгодно купить актив по хорошей цене с минимальными рисками и максимальной прозрачностью, и непрофильные банковские активы этим целям соответствуют», — отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ.

По оценке ВТБ, в ближайшей перспективе спрос на залоговые автомобили продолжит расти, в том числе за счет расширения предложения от банков, развития цифровых каналов продаж и удобства клиентского пути. В сегменте недвижимости динамика, как ожидается, останется умеренной.