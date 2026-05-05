17 улиц в Рязани остались без электричества
В 10:55 5 мая из-за технологического нарушения отключился свет на следующих улицах: Крупской; Великанова; Юбилейная; Вишневая; Западная; Ветеринарная; 3-й Коломенский проезд; Сельскохозяйственная; Сельскохозяйственный переулок; Народный Бульвар; 1-й, 2-й, 3-й Тракторный проезд; Костычева; Новаторов; Зафабричная; Птицеводов. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света.
Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
