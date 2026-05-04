В Рязани началась покраска бордюров

В Рязани стартовала традиционная весенняя процедура обновления внешнего вида городских территорий — специалисты приступили к окраске бордюрного камня. Об этом сообщили в МБУ Дирекции благоустройства города. Отмечается, что работы выполняются специальными красками, которые устойчивы к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям. Также покраска проводится в основном ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов.