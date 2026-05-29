С начала года в Рязанской области выявили 13 незаконных врезок в газовые сети

С января 2026 года в Рязанской области зафиксировали 13 случаев несанкционированного подключения к газовым сетям. Незаконные врезки обнаружили в Спасском, Шиловском, Рязанском, Рыбновском округах, а также в Рязани. Все подключения ликвидировали совместно со специалистами газораспределительных организаций. Суммарный ущерб составил порядка 870 тыс. рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы.

С января 2026 года в Рязанской области зафиксировали 13 случаев несанкционированного подключения к газовым сетям. Незаконные врезки обнаружили в Спасском, Шиловском, Рязанском, Рыбновском округах, а также в Рязани, сообщили в пресс-службе газовых компаний Рязанской области.

Все подключения ликвидировали совместно со специалистами газораспределительных организаций. Суммарный ущерб составил порядка 870 тыс. рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы.

Поставщик газа напомнил, что самовольное подключение небезопасно: оно может привести к пожарам, взрывам, отравлению угарным газом и гибели людей. За такие действия предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей, а при повторном нарушении — уголовная ответственность. Кроме того, нарушитель обязан полностью возместить ущерб и расходы на ликвидацию врезки.