Рязанцы стали чаще хранить денежные средства в банках

Жители Рязанской области стали хранить больше денег в банках. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. На начало апреля объем сбережений рязанцев без учета счетов эскроу превысил 385 млрд рублей. За год показатель вырос почти на 20%. Более 98% средств жители области хранят в рублях. При этом около 75% накоплений размещены на срочных вкладах — специалисты связывают это с сохранением выгодных процентных ставок.

Жители Рязанской области стали хранить больше денег в банках. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

На начало апреля объем сбережений рязанцев без учета счетов эскроу превысил 385 млрд рублей. За год показатель вырос почти на 20%.

Более 98% средств жители области хранят в рублях. При этом около 75% накоплений размещены на срочных вкладах — специалисты связывают это с сохранением выгодных процентных ставок.

Также вырос объем средств на текущих счетах, к которым привязаны банковские карты. За год сумма увеличилась на четверть и достигла 98 млрд рублей.

На начало апреля компании держали в банках 54,9 млрд рублей — на 7,9% больше, чем год назад.