Россельхознадзор начал проверку предприятия в Рязанском районе из-за пестицидов

Проверка касается соблюдения требований при обращении с пестицидами и агрохимикатами. В итоге отобрали пробы огурцов и баклажанов для лабораторных исследований на остаточное содержание пестицидов, а также на нитраты.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 26 мая приступили к внеплановой выездной проверке одного из сельхозпредприятий Рязанского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Образцы направили в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ ВНИИЗЖ.