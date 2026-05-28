Суд обязал установить ограждения у пешеходного перехода возле детсада в Рязани
Советский районный суд Рязани удовлетворил иск прокурора к Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города. Поводом для обращения стало отсутствие ограничивающих пешеходных ограждений у нерегулируемого перехода возле детского сада № 119 на улице Затинной, 34а. Суд признал бездействие управления незаконным и обязал установить пешеходные ограждения у перехода. Выполнить работы необходимо до 31 декабря 2026 года.

Советский районный суд Рязани удовлетворил иск прокурора к Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для обращения стало отсутствие ограничивающих пешеходных ограждений у нерегулируемого перехода возле детского сада № 119 на улице Затинной, 34а.

Суд установил, что непринятие мер противоречит требованиям ГОСТ Р 52289-2019 и создает угрозу безопасности дорожного движения, а также жизни и здоровью граждан, включая воспитанников детского учреждения.

Суд признал бездействие управления незаконным и обязал установить пешеходные ограждения у перехода. Выполнить работы необходимо до 31 декабря 2026 года.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.