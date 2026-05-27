Ушла из жизни Надежда Чепик, занимавшаяся трудными подростками в Рыбновском районе

Она скончалась 26 мая. С 2004 по 2016 год она работала ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних администрации Рыбновского района, много занималась трудными подростками и их семьями, участвовала в разработке программы «Подросток». Надежда Ивановна была отмечена благодарностью губернатора, а также являлась секретарем территориальной избирательной комиссии района.

