Руководителем Сасовского межрайонного следственного отдела стал Андрей Птицын

Руководителем Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области назначили Андрея Птицына. Как отметили на сайте ведомства, соответствующий приказ издали 22 мая 2026 года. Отмечается, что подполковник юстиции Птицын Андрей Александрович приступил к новым обязанностям после того, как с ноября 2025 года исполнял обязанности руководителя данного отдела.

Известно, что Андрей Птицын начал свою карьеру в органах внутренних дел, занимая должности следователя в Сараевском и Ухоловском районах с 2006 по 2008 годы. В 2008 году его приняли на службу в СУ СК при прокуратуре Рязанской области, где занимал должности следователя Кораблинского межрайонного следственного отдела и заместителя руководителя Касимовского межрайонного следственного отдела.

За время своей службы Птицын неоднократно получал поощрения, в том числе от Председателя Следственного комитета Российской Федерации.