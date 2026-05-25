В Пронском округе ограничили доступ к новой детской площадке

В сквере на проспекте Смирягина продолжается установка нового детского игрового комплекса. Об этом сообщили в администрации Пронского округа. Работы на площадке пока не завершили. Из-за погодных условий подрядчики перенесли укладку резинового покрытия. Жителей попросили временно не пускать детей на новый игровой комплекс, поскольку площадка еще не готова и может быть небезопасной.

При этом на территории уже установили две новые карусели. После завершения всех работ площадку полностью подготовят для посещения.

Фото: администрация Пронского округа.