Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
18°
Втр, 26
14°
Срд, 27
16°
ЦБ USD 71.21 0.42 23/05
ЦБ EUR 82.54 -0.73 23/05
Нал. USD 74.05 / 74.50 25/05 12:20
Нал. EUR 88.61 / 89.40 25/05 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
823
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 889
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
3 168
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
5 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили, что кража вещей из отеля может привести к штрафу или суду
При выезде из отеля гости могут столкнуться с неожиданными расходами, связанными с кражей имущества, предупредил юрист Дмитрий Матюшенков. К списку украденного имущества могут относиться не только текстильные изделия, но и посуда, электроника, а также декоративные элементы номера. Сумма, которую отель может удержать с карты клиента, зависит не только от стоимости предметов, но и от внутренних цен отеля, которые включают в себя расходы на замену, логистику и административные затраты. Кроме того, кража имущества может повлечь за собой судебные разбирательства и внесение клиента в черный список отелей.

При выезде из отеля гости могут столкнуться с неожиданными расходами, связанными с кражей имущества, предупредил юрист Дмитрий Матюшенков. Об этом пишет «Абзац».

Согласно российскому законодательству и международной практике, гостиницы имеют право удерживать с постояльцев стоимость украденных вещей, включая банные полотенца и халаты.

Матюшенков отметил, что к списку украденного имущества могут относиться не только текстильные изделия, но и посуда, электроника, а также декоративные элементы номера. Сумма, которую отель может удержать с карты клиента, зависит не только от стоимости предметов, но и от внутренних цен отеля, которые включают в себя расходы на замену, логистику и административные затраты. Например, в пятизвездочном отеле стоимость халата может достигать 10 тысяч рублей.

Кроме того, кража имущества может повлечь за собой судебные разбирательства и внесение клиента в черный список отелей. В случае отказа от оплаты выставленного счета гостиница имеет право подать иск в суд, что может привести к отказу других отелей в обслуживании данного туриста.