Россиянам напомнили, что кража вещей из отеля может привести к штрафу или суду

При выезде из отеля гости могут столкнуться с неожиданными расходами, связанными с кражей имущества, предупредил юрист Дмитрий Матюшенков. Об этом пишет «Абзац».

Согласно российскому законодательству и международной практике, гостиницы имеют право удерживать с постояльцев стоимость украденных вещей, включая банные полотенца и халаты.

Матюшенков отметил, что к списку украденного имущества могут относиться не только текстильные изделия, но и посуда, электроника, а также декоративные элементы номера. Сумма, которую отель может удержать с карты клиента, зависит не только от стоимости предметов, но и от внутренних цен отеля, которые включают в себя расходы на замену, логистику и административные затраты. Например, в пятизвездочном отеле стоимость халата может достигать 10 тысяч рублей.

Кроме того, кража имущества может повлечь за собой судебные разбирательства и внесение клиента в черный список отелей. В случае отказа от оплаты выставленного счета гостиница имеет право подать иск в суд, что может привести к отказу других отелей в обслуживании данного туриста.