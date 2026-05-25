Никитин хотел подписать контракт с Минобороны, его жене обещали помочь за взятку

Бывший зампред облправительства Артем Никитин хотел подписать контракт с Минобороны, его жене обещали помочь за взятку. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

По версии следствия, некий Андрей Баланов узнал, что Никитин находится в СИЗО и хочет подписать контракт с Минобороны о прохождении военной службы для участия в СВО «с целью освобождения от дальнейшего отбывания наказания».

Баланов сообщил жене экс-зампреда облправительства заведомо ложные сведения, что за 25 миллионов рублей он совместно с неустановленными лицами может решить данный вопрос с сотрудниками ФСБ и Минобороны через один из отборных пунктов Московской области. Также пообещал, что Никитин получит государственные награды и фактически освободится от отбывания наказания по фиктивным основаниям.

В период с 15 апреля 2026 года года по 21 мая жена экс-зампреда облправительства встречалась с Балановым, переписывалась с ним в мессенджерах и говорила по телефону.

«Будучи введенной в заблуждение» жена Никитина согласилась на предложение и договорилась о передаче 12 500 000 рублей за начало процедуры подписания контракта, а также о последующей передаче оставшейся суммы в размере 12 500 000 рублей.

При этом она обратилась в ФСБ и рассказала о требованиях.

21 мая жена Никитина, находясь в автомобиле Баланова на территории Советского района Рязани, положила пакет с деньгами на заднее сиденье. При этом 12 500 000 рублей она передала в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Противоправные действия Баланова и неустановленных лиц пресекли сотрудники ФСБ. Деньги изъяли. Баланова задержали.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Баланова заключили под стражу на два месяца, по 20 июля 2026 года, по ходатайству старшего следователя по особо важным делам следственного отделения УФСБ по Рязанской области.

Напомним, экс-зампреда правительства задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Артем Никитин получил 17,3 миллиона рублей. Известно, что Никитин написал явку с повинной. Он находится в СИЗО уже больше года.

