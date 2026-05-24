В Рязанской области объявили отбой беспилотной опасности

Отбой угрозе атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлен 24 мая в 08:35. Опасность действовала с вечера 23 мая. Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России, включая Рязанскую область.