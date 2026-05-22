Жителю Рязанской области вынесли приговор за хранение наркотиков

Установлено, что в октябре 2025 года 44-летний житель села нарвал для личного потребления части конопли, привез растение домой и высушил. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание (с учетом признания вины и имеющихся заболеваний) в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца условно.