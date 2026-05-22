Жителя Рязани осудили за кражу элитного алкоголя и продуктов из супермаркетов

Установлено, что с мая по декабрь 2025 года фигурант систематически похищал элитный алкоголь, продукты питания и бакалею из сетевых супермаркетов. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. Суд вынес рецидивисту приговор по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему назначили лишение свободы на 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Жителя Рязани осудили за кражу элитного алкоголя и продуктов из супермаркетов. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что с мая по декабрь 2025 года фигурант систематически похищал элитный алкоголь, продукты питания и бакалею из сетевых супермаркетов.

Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Суд вынес рецидивисту приговор по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему назначили лишение свободы на 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.