За неделю штрафы за незаконную торговлю получили 66 рязанцев
Так, всего с начала года 784 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма выписанных штрафов составила 2 102 400 рублей. Как напомнили в горадминистрации, покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.
За неделю штрафы за незаконную торговлю получили 66 рязанцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, всего с начала года 784 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма выписанных штрафов составила 2 102 400 рублей.
Как напомнили в горадминистрации, покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.