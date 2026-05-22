За неделю штрафы за незаконную торговлю получили 66 рязанцев

Так, всего с начала года 784 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма выписанных штрафов составила 2 102 400 рублей. Как напомнили в горадминистрации, покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.

