Ввоз подержанных автомобилей из Японии в Россию вырос на 34%

За январь-апрель 2026 года в Россию ввезли 72,3 тыс. легковых машин с пробегом из Японии — это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Лидером по поставкам остается Toyota (23,3 тыс. авто), но почти вплотную к ней подошла Honda (22,6 тыс.).

По словам эксперта, по итогам года Honda может обогнать Toyota. Далее следуют Suzuki, Mazda и Volkswagen (обогнал Nissan и Mitsubishi). Самая популярная модель — Honda Freed.