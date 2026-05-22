Врач рассказал, кто наиболее подвержен риску развития меланомы

Он также отметил: те, кто в детстве много загорал и находился на солнце, могут столкнуться с этой опасностью в более взрослом возрасте. Диагностировать заболевание дерматологи могут с помощью дерматоскопа.

Врач Бадма Башанкаев предупредил, что наибольшему риску развития меланомы подвержены люди со светлой кожей и голубыми глазами. Об этом сообщило издание РИА Новости.

