В Шостьенском монастыре открыли центр «Ласточкино гнездо»

В Никольском Шостьенском монастыре Касимовского округа открыли духовно-просветительский центр «Ласточкино гнездо», посвященный памяти архимандрита Петра. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

На церемонию открытия и богослужение приехали полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и митрополит Каширский Феогност.

Идею создания центра предложил архимандрит Петр. По словам Павла Малкова, он уделял большое внимание воспитанию детей и молодежи, а также сохранению православной веры и русской культуры.

Центр станет продолжением работы монастыря с семьями, детьми и молодежью, которую обитель ведет уже много лет.

«Спасибо всем, кто участвовал в создании центра! Он открыт для всех — для детей и взрослых. Уверен, „Ласточкино гнездо“ станет местом притяжения для жителей Касимовского округа и паломников со всей страны», — подчеркнул губернатор Павел Малков.

Фото: соцсети Павла Малкова.