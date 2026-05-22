В Рязанской области потушили крупный пожар

Пожар в селе Клекотки Скопинского округа случился 21 мая. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 00:46. Горел жилой дом. Его тушили восемь человек, три спецмашины. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пострадавших нет.