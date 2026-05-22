В Рязанской области отец заплатил 231 тыс. рублей алиментов только после возбуждения уголовного дела

Житель Сасовского района с февраля 2025 года не платил алименты и накопил долг 231 тыс. рублей. Меры приставов в виде ограничений и запретов не помогли, мужчину привлекли к административной ответственности и назначили 30 часов обязательных работ. Но это тоже не повлияло на должника. Тогда в апреле 2026 года против него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ. Только после реальной угрозы тюрьмы сасовец нашел деньги и полностью погасил долг. Уголовное дело прекращено, права ребенка восстановлены.