В Рязани мужчину приговорили к 10 годам колонии за убийство женщины

По данным СК, в мае 2025 года 56-летний рязанец выпивал с 40-летней знакомой. На фоне алкоголя между парой произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину по голове и туловищу. Пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

