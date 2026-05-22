В одном из парков Кораблинского округа устроили пенную вечеринку в фонтане

22 мая, утром, при включении фонтана в парке вместо воды полилась пена — кто-то вылил в него остатки пены для купания. Рядом в урне нашли упаковку, а на газоне — мусор и даже брошенный кроссовок. Администрация округа просматривает записи с камер, но призывает виновного прийти добровольно. Если такое повторится, фонтан будут включать только по определенным дням, отметили в пресс-службе.

В одном из парков Кораблинского округа устроили пенную вечеринку в фонтане. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

22 мая, утром, при включении фонтана в парке вместо воды полилась пена — кто-то вылил в него остатки пены для купания. Рядом в урне нашли упаковку, а на газоне — мусор и даже брошенный кроссовок.

Администрация округа просматривает записи с камер, но призывает виновного прийти добровольно. Если такое повторится, фонтан будут включать только по определенным дням, отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба администрации Кораблинского округа.