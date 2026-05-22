В ЦБ назвали цены на жилье шокирующими

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что текущие цены на жилье вызывают шок, но рынок недвижимости должен прийти к новому балансу. «Я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать», — сказал Данилов на конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса». Он отметил, что после периода высоких продаж рынок оказался в состоянии перегрева, и теперь ему предстоит найти новый ценовой баланс.

По его словам, сейчас отрасль проходит этап трансформации: доля госпрограмм снижается, идет настройка мер поддержки, а рыночная ипотека постепенно набирает обороты.

