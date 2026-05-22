Сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник»: торопитесь стать участниками!

ГК «Зеленый сад — наш дом» приглашает всех на летний сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник». Мероприятие состоится 21 июня 2026 года на Борковском затоне. Участие бесплатное, а призовой фонд составит 500 000 рублей! Соревнования пройдут в разных возрастных и профессиональных категориях.

В этом году фестиваль представит новый формат: центральное событие — женский сап-заплыв. Гостей ждёт атмосфера отдыха, красоты и по-настоящему летнее настроение!

Программа включает в себя:

сап-заплывы в разных категориях;

турнир по сап-поло;

плетение венков и чайные церемонии;

конкурс детских костюмов;

выступление кавер-группы;

детская зона и мастер-классы.

Дистанции конкурсного заплыва:

Марафон — 3 км;

Марафон Лайт — 1,5 км;

Командная гонка — 3 км;

Детский заплыв — 400 м (от 7 до 17 лет).

Переходите по ссылке и регистрируйтесь: https://reg.o-time.ru/race/26456

Также организаторы открывают бесплатные тренировки для тех, кто хочет уверенно выйти на воду, почувствовать сап или просто провести время в интересной компании. Расписание занятий будет публиковаться в группе — https://vk.com/lukomore62 , а записаться можно у главного судьи заплыва Анны Зуевой по ссылке — https://vk.com/anna__zuevaa .

Для участия в заплывах приглашаются милые дамы, их мамы, бабушки и, конечно, подруги. А участвовать в других активностях фестиваля могут все желающие. Ждём ваших заявок!