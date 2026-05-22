Рязанские полицейские депортировали из России нарушивших закон иностранцев

Полицейские депортировали уроженцев стран Закавказья. Мигрантов ранее судили за применение насилия в отношении представителя власти, незаконное хранение наркотиков в крупном размере и кражу. Они отбыли назначенное наказание. Нахождение иностранцев на территории страны признали нежелательным. На время оформления документов они находились в центре временного содержания иностранцев. Сотрудники полиции доставили мигрантов к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово, откуда они за свой счет вылетели в страну гражданской принадлежности.