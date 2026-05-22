Рязанка, обманувшая клиентов на 8 млн рублей, проигрывала деньги в казино

Женщина рассказала следствию, что долгое время страдает лудоманией. По её словам, она играла в онлайн-казино и постоянно искала способы «сорвать крупную сумму», чтобы закрыть долги и «обеспечить себе нормальную жизнь». Рязанка заявила, что сперва действительно продавала технику со скидкой до 50%, чтобы создать видимость успешного бизнеса. Товар на перепродажу она покупала за полную рыночную стоимость. Отмечается, что убытки от такой торговли её не волновали, так как главной целью было привлечь больше новых клиентов и получить от них деньги.

Рязанка, обманувшая клиентов на 8 млн рублей, проигрывала деньги в казино. Об этом сообщает Baza.

По данным СМИ, предпринимательница, торговавшая айфонами и макбуками «по себестоимости», оказалась лудоманкой. Получив деньги от клиентов, она переставала выходить на связь и пропадала.

Всего на данный момент известно более чем о 50 потерпевших. Общий ущерб оценивается минимум в 8 млн рублей, однако следователи не исключают, что сумма может увеличиться по мере поступления новых заявлений.

Напомним, на женщину возбуждено уголовное дело о мошенничестве.