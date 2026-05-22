Россиянам объяснили, кто имеет право на выплаты по советским сберкнижкам

Отмечается, что в России продолжает действовать программа государственной компенсации по вкладам Сбербанка СССР, оформленным до 20 июня 1991 года. Компенсацию могут получить как сами граждане России, имевшие на 20 июня 1991 года вклады в Сбербанке, так и их наследники. Родившиеся до 1945 года получают трехкратную сумму остатка вклада. Родившиеся в 1946—1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплату только при условии, что владелец вклада на день смерти был гражданином России. Иностранцы и лица без гражданства права на компенсацию не имеют — кроме выплат на ритуальные услуги.

Россиянам объяснили, кто имеет право на выплаты по советским сберкнижкам. Об этом сообщает «Прайм».

Отмечается, что в России продолжает действовать программа государственной компенсации по вкладам Сбербанка СССР, оформленным до 20 июня 1991 года.

Компенсацию могут получить как сами граждане России, имевшие на 20 июня 1991 года вклады в Сбербанке, так и их наследники.

Родившиеся до 1945 года получают трехкратную сумму остатка вклада. Родившиеся в 1946—1991 годах — двукратную.

Наследники имеют право на выплату только при условии, что владелец вклада на день смерти был гражданином России. Иностранцы и лица без гражданства права на компенсацию не имеют — кроме выплат на ритуальные услуги.