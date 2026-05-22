Обустройство разворотного круга в Недостоеве отложено на неопределенный срок

Мэрия отчиталась, что не планирует начинать ремонт разворотного круга в микрорайоне Недостоево в 2026 году. Такой ответ получила местная жительница на свой вопрос в социальных сетях.

«К сожалению, в этом году работы не планируем. Рассмотрим эту возможность в следующем году при выделении финансирования», — сообщили в горадминистрации.

На разработку рабочей документации на капремонт участка улицы Сельских Строителей от дома № 4 до дома № 6\1, с устройством разворотного круга. выделяли около миллиона рублей, гласит соответствующий тендер на портале госзакупок.

По итогам закупки контракт заключили с ООО «НПО ДОРОГА». Стоимость работ снизили до 872 тысяч рублей. Срок выполнения был до 1 сентября 2025 года. Однако договор расторгнут.

Напомним, в мэрии планировали продлить троллейбусные маршруты в сторону Недостоева.

Также планируется строительство контактной сети в обоих направлениях и на разворотном круге у дома № 60 по улице Новоселов. Разработка документов завершена.