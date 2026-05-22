23 мая в Рязани массово отключат холодную воду

С 09:00 до 16:00 23 мая отключат холодную воду по адресам: улица Братиславская, дома № ½, 2 корпус 1, 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2, 19, 19 корпус 1, 21, 21 корпус 1, 23, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2; улица Гоголя, с дома № 3 по дом № 29 (нечетная сторона) и с дома № 4 по дом № 28 (четная сторона); улица Островского, с дома № 3 по дом № 17 (нечетная сторона) и с дома № 4 по дом № 16 (четная сторона); улица Полетаева, с дома № 1/14 по дом № 15 (нечетная сторона) и с дома № 2/12 по дом № 28 (четная сторона); улица Толстого, дома № 2/22 по 14/19, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 12, 12а, 14/19; улица Чернышевского, дома № 3, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10.