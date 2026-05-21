Жителя Сасова осудили за повторную пьяную езду

Сасовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Тогда ему назначили штраф и лишили водительских прав на полтора года.

Однако в декабре 2025 года мужчина вновь сел за руль после употребления алкоголя. Ночью он ехал на автомобиле Nissan Qashqai, принадлежащем родственнику.

На дороге его остановили сотрудники полиции. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и назначил ему 200 часов обязательных работ. Также его на два года лишили права управлять транспортными средствами.