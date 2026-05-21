Жители Клепиковского района пожаловались на «убитую» дорогу между селами

Жители Клепиковского района пожаловались на «убитое» состояние дороги от села Гришино до деревни Заводская Слобода. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что ежегодного ямочного ремонта, который делают в августе, хватает до ноября. Местным жителям приходится ездить по «убитой» дороге. «Не только по убитой, но уже по обочине», — уточнили в сообщении. Также сообщается о проблеме — скорой помощи сложнее добраться до населенных пунктов из-за такой дороги.

