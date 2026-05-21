За ночь над Россией силы ПВО уничтожили 121 украинский БПЛА

БПЛА самолетного типа перехватили в период с 20.00 20 мая до 7.00 21 мая. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и над Каспийским морем.