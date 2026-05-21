ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области

Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Шестеровка в Харьковской области. Украина потеряла на данном направлении до 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, по данным оборонного ведомства, средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 516 БПЛА самолетного типа.