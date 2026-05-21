В Скопинском округе потушили крупный пожар

В Скопинском округе произошел крупный пожар 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение о возгорании жилого дома в селе Рождественно поступило в 11:32. Огонь тушили 8 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 80 м².