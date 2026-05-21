В Самарской области при атаке БПЛА погибли два человека

Глава региона сообщил, что из-за удара дронов по Сызрани погибли двое мирных жителей, есть пострадавшие. Всем раненым оказывают помощь. Власти напомнили о запрете съемки и публикации фото и видео беспилотников и последствий атаки, а также предупредили об опасности приближения к обломкам — в таких случаях нужно звонить 112. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

В Самарской области при атаке БПЛА погибли два человека. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона сообщил, что из-за удара дронов по Сызрани погибли двое мирных жителей, есть пострадавшие. Всем раненым оказывают помощь. Власти напомнили о запрете съемки и публикации фото и видео беспилотников и последствий атаки, а также предупредили об опасности приближения к обломкам — в таких случаях нужно звонить 112. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.