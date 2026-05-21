В рязанском Роспотребнадзоре рассказали о питьевом режиме весной

В ведомстве напомнили о правилах питьевого режима весной. Вода составляет более половины массы тела, а ее потери нужно регулярно восполнять. Норма — 30 мл на каждый кг веса (примерно 1,5-2 л в сутки при обычной активности). Больше воды требуется в жару, при нагрузках, беременности и болезнях с температурой. Пить лучше часто и понемногу (до 100 мл за раз), комнатной температуры, а при сильном потоотделении — минералку. Сладкие газировки жажду не утоляют.