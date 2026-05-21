В Рязанской области начали ремонтировать 12-километровую дорогу к усадьбе Худекова

В Кораблинском округе приводят в порядок трассу, которая связывает села Яблонево, Ерлино и Чижово. Дорога проходит мимо детсада и фельдшерского пункта в Ерлино, по ней возят детей в школу на автобусе, а также она ведет к музею-усадьбе Сергея Худекова. Подрядчик обновляет асфальт, укрепляет обочины, установит новые остановки и знаки. Завершить ремонт планируют летом.